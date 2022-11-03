В России за сутки выявили 6 375 случаев заражения коронавирусом
12:05 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 375, летальных исходов из-за ковида — на 73. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 385 случаев заражения и 68 смертей, всего с начала пандемии — 21 447 518 и 390 388 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 774 против 10 241 днем ранее, до 20 832 520.
НОВОСТИ
- 12:32 03.11.2022
- 20% американцев до 50 лет умирают от злоупотребления спиртным — исследование
- 12:32 03.11.2022
- Более 60% американцев винят Байдена в высокой инфляции в стране — опрос
- 12:20 03.11.2022
- Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу соцсетей и СМИ — Патрушев
- 12:20 03.11.2022
- Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма — Патрушев
- 12:05 03.11.2022
- Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного террориста — глава Минюста
- 12:00 03.11.2022
- Цена газа в Европе превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м
- 12:00 03.11.2022
- Посол Британии без комментариев покинула здание МИД РФ
- 11:56 03.11.2022
- Вице-мэр Андрей Бочкарев: С начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья
- 11:32 03.11.2022
- В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать» — СМИ
- 11:20 03.11.2022
- В России может быть создан реестр недружественных правообладателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать