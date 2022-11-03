В России за сутки выявили 6 375 случаев заражения коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 375, летальных исходов из-за ковида — на 73. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 385 случаев заражения и 68 смертей, всего с начала пандемии — 21 447 518 и 390 388 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 774 против 10 241 днем ранее, до 20 832 520.