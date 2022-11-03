Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма — Патрушев
12:20 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в настоящее время стала фактически главным центром ультраправого экстремизма в мире, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — обратил внимание Патрушев.
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