Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма — Патрушев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в настоящее время стала фактически главным центром ультраправого экстремизма в мире, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — обратил внимание Патрушев.