Более 60% американцев винят Байдена в высокой инфляции в стране — опрос
12:32 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины американцев (61%) считают, что президент США Джо Байден в «значительной» или «достаточной» степени ответственен за высокие показатели инфляции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу журнала «Ньюсуик» компанией Redfield and Wilton Strategies («Редфилд энд Уилтон стрэтеджис»).
Как отмечается в публикации, 43% опрошенных говорят, что политика Байдена «в значительной степени» послужила тому, чтобы в США была высокая инфляция, 18% респондентов заявили, что президент виноват в этом в «достаточной степени», а 17% считают, что его роль в ухудшении экономической обстановки не значительна. Еще 23% сказали, что американский президент никак не виноват в росте инфляции.
Также участников опроса спросили, какой вопрос определит их голос за одну из партий на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Чаще всего респонденты назвали в этой связи именно инфляцию (45% опрошенных). Американцев также беспокоит тема абортов (34%) и вопросы экономического роста (24%). Согласно данным опроса, 44% американцев считают, что Республиканская партия уделяет больше внимания вопросу инфляции, чем демократы.
Как отмечает журнал, в США уже несколько месяцев как установилась высокая инфляция, годовой показатель находится почти на максимуме за последние 40 лет. Годовой уровень инфляции в США в сентябре составил 8,2%, что несколько ниже, чем в августе — тогда показатель составлял 8,3%.
НОВОСТИ
- 14:00 03.11.2022
- Из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело
- 13:40 03.11.2022
- Зарплата сотрудников Запорожской АЭС выросла на 25-30%
- 13:32 03.11.2022
- Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
- 13:20 03.11.2022
- ЕС трудно принять новые санкции против РФ из-за отсутствия согласия по вопросу — СМИ
- 13:05 03.11.2022
- Необходимо жестко противостоять призывам к разделению РФ по нацпризнаку — замглавы АП
- 12:32 03.11.2022
- 20% американцев до 50 лет умирают от злоупотребления спиртным — исследование
- 12:20 03.11.2022
- Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу соцсетей и СМИ — Патрушев
- 12:20 03.11.2022
- Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма — Патрушев
- 12:05 03.11.2022
- Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного террориста — глава Минюста
- 12:05 03.11.2022
- В России за сутки выявили 6 375 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать