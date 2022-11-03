Более 60% американцев винят Байдена в высокой инфляции в стране — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины американцев (61%) считают, что президент США Джо Байден в «значительной» или «достаточной» степени ответственен за высокие показатели инфляции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу журнала «Ньюсуик» компанией Redfield and Wilton Strategies («Редфилд энд Уилтон стрэтеджис»).

Как отмечается в публикации, 43% опрошенных говорят, что политика Байдена «в значительной степени» послужила тому, чтобы в США была высокая инфляция, 18% респондентов заявили, что президент виноват в этом в «достаточной степени», а 17% считают, что его роль в ухудшении экономической обстановки не значительна. Еще 23% сказали, что американский президент никак не виноват в росте инфляции.

Также участников опроса спросили, какой вопрос определит их голос за одну из партий на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Чаще всего респонденты назвали в этой связи именно инфляцию (45% опрошенных). Американцев также беспокоит тема абортов (34%) и вопросы экономического роста (24%). Согласно данным опроса, 44% американцев считают, что Республиканская партия уделяет больше внимания вопросу инфляции, чем демократы.

Как отмечает журнал, в США уже несколько месяцев как установилась высокая инфляция, годовой показатель находится почти на максимуме за последние 40 лет. Годовой уровень инфляции в США в сентябре составил 8,2%, что несколько ниже, чем в августе — тогда показатель составлял 8,3%.