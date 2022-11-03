Цена газа в Европе превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м
12:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 10%.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 406 за 1 тыс. куб. м, или 138,995 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Рост цены газа в Европе возобновился по мере начала снижения температур в регионе.
По итогам октября средняя цена газа составила около $1 382 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды для октября в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
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