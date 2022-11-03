Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного террориста — глава Минюста

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил в четверг, что Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, экстрадиции которых требует от них турецкая сторона.

«Мы направили этим странам свои требования. Тема экстрадиции обсуждается, однако к настоящему времени положительных изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности, нет», — сказал глава Минюста в интервью телеканалу «А-хабер».