Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу соцсетей и СМИ — Патрушев
12:20 03.11.2022
Россиийские власти обновили законодательство, чтобы лучше бороться с предпринимаемыми извне попытками дестабилизировать обстановку. В том числе усилен контроль за подконтрольными Западу соцсетями и СМИ, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече с коллегами из стран СНГ.
По его словам, Москва считает, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев цветных революций. Патрушев напомнил о том, как подконтрольные Западу неправительственные организации (НПО), СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии.
«В ответ на это и в рамках борьбы с экспортом цветных революций мы осуществили разработку на национальном уровне нормативной правовой базы, направленной на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов», — отметил секретарь Совбеза РФ.
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