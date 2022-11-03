20% американцев до 50 лет умирают от злоупотребления спиртным — исследование

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый американец в возрасте до 50 лет умирает от переизбытка употребления алкоголя. Об этом в среду сообщила газета «Хилл» со ссылкой на исследование, проведенное учеными Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Это основная предотвратимая причина преждевременной смерти в стране.

В исследовании отмечается, что «чрезмерное потребление алкоголя стало причиной <…> 20,3% случаев смерти среди взрослых в возрасте от 20 до 49 лет». А в возрастной группе от 20 до 64 лет этот показатель составляет 12,9%. Этот вывод основывается на изученных специалистами данных о смертности по стране и по отдельным штатам с 2015 по 2019 год и выявлении случаев, которые полностью или частично были связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.

По данным ученых, самый высокий уровень смертности (порядка 21,7% от всех смертей), ассоциированный с потреблением алкоголя, был зафиксирован в штате Нью-Мексико на юго-западе страны.

Употребление спиртного в США выросло с 2020 года. По результатам ряда исследований основной причиной этого стала пандемия COVID-19.