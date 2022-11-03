В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
12:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Брянской области, граничащей с Украиной, решили продлить с 5 ноября еще на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом сообщается в четверг на сайте областного правительства.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 5 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Высокий уровень террористической опасности впервые был введен в регионе с 11 по 25 апреля, после чего власти продлевали его действие несколько раз, в последний — с 21 октября.
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