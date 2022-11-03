0
0
110
НОВОСТИ

В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

12:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Брянской области, граничащей с Украиной, решили продлить с 5 ноября еще на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом сообщается в четверг на сайте областного правительства.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 5 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности впервые был введен в регионе с 11 по 25 апреля, после чего власти продлевали его действие несколько раз, в последний — с 21 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.11.2022
Из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело
0
20
13:40 03.11.2022
Зарплата сотрудников Запорожской АЭС выросла на 25-30%
0
61
13:32 03.11.2022
Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
0
82
13:20 03.11.2022
ЕС трудно принять новые санкции против РФ из-за отсутствия согласия по вопросу — СМИ
0
105
13:05 03.11.2022
Необходимо жестко противостоять призывам к разделению РФ по нацпризнаку — замглавы АП
0
119
12:32 03.11.2022
20% американцев до 50 лет умирают от злоупотребления спиртным — исследование
0
167
12:32 03.11.2022
Более 60% американцев винят Байдена в высокой инфляции в стране — опрос
0
159
12:20 03.11.2022
Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу соцсетей и СМИ — Патрушев
0
173
12:20 03.11.2022
Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма — Патрушев
0
196
12:05 03.11.2022
Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного террориста — глава Минюста
0
162

Возврат к списку