Необходимо жестко противостоять призывам к разделению РФ по нацпризнаку — замглавы АП

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный Запад проводит открытую антироссийскую политику, в связи с этим необходимо жестко противостоять призывам разделить Россию, в том числе по национальному признаку, заявил заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая в четверг на III Всероссийском форуме «Народы России».

«Против нашей страны ведется открытая, жесткая политика, антироссийская политика. С официальных трибун звучат заявления о необходимости разделения РФ на как можно большее число мелких государств, в первую очередь по национальному признаку. Это, уважаемые коллеги, уже наша с вами сфера ответственности, и мы должны этому очень жестко противостоять», — подчеркнул Магомедов.