Необходимо жестко противостоять призывам к разделению РФ по нацпризнаку — замглавы АП
13:05 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный Запад проводит открытую антироссийскую политику, в связи с этим необходимо жестко противостоять призывам разделить Россию, в том числе по национальному признаку, заявил заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая в четверг на III Всероссийском форуме «Народы России».
«Против нашей страны ведется открытая, жесткая политика, антироссийская политика. С официальных трибун звучат заявления о необходимости разделения РФ на как можно большее число мелких государств, в первую очередь по национальному признаку. Это, уважаемые коллеги, уже наша с вами сфера ответственности, и мы должны этому очень жестко противостоять», — подчеркнул Магомедов.
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