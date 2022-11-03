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Из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело

14:00 03.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Уголовное дело возбудили из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Сейчас полицейские осматривают дельфинарий, где содержались млекопитающие.

Об этом сообщает Telegram-канал городского управления МВД. По версии полиции, накануне вечером на пляже в районе парка Победы четырёх дельфинов в море выбросил директор одного из дельфинариев города. Сейчас идёт операция по их поиску и спасению. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой сообщать обо всех увиденных млекопитающих.  Говорит Москва

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