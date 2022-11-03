Зарплата сотрудников Запорожской АЭС выросла на 25-30%
13:40 03.11.2022
Сотрудники эксплуатирующей организации Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре получили первую зарплату как полноценные участники российского атомного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
В октябре 2022 года организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС, стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Новая компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом».
На данный момент действуют следующие правила перехода в эксплуатирующую организацию: после подписания контракта и независимо от того, в какой день октября сотрудник его подписал, ему будет начислена полная заработная плата за весь месяц, а также «подъемные» в размере одного должностного оклада. Зарплата перечисляется на личный счет в рублях. Такие же правила будут действовать и в ноябре 2022 года.
Размеры заработной платы, система оплаты труда и социальные льготы на ЗАЭС приведены к практике, применяемой на российских станциях. Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расшириться.
Предприятия российской атомной отрасли сегодня входят в число лучших работодателей страны, в том числе по уровню заработных плат и социальных гарантий для работников. На станциях постоянно проводится анализ заработных плат по сравнению с рынком труда, ежегодно производится индексация заработных плат. По статистике, уровень заработной платы на АЭС более чем в два раза превышает уровень зарплат в регионах присутствия.
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