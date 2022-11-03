США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС — Еврокомиссия

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в этом году поднялись с третьего на второе место среди поставщиков газа в ЕС, их опережает Норвегия. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции в Латвии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Мы сумели полностью перестроить структуру наших поставщиков. Крупнейшим поставщиком природного газа теперь стала Норвегия, за ней следуют США, поставляющие сжиженный природный газ (СПГ)», — заявил он.

В 2021 году США вышли на третье место среди поставщиков газа в ЕС, потеснив Алжир. Первая позиция в 2021 году принадлежала России, вторая — Норвегии, однако уже тогда Еврокомиссия заявляла о необходимости поэтапного отказа от поставок российского газа в ЕС.