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США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС — Еврокомиссия

14:32 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в этом году поднялись с третьего на второе место среди поставщиков газа в ЕС, их опережает Норвегия. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции в Латвии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Мы сумели полностью перестроить структуру наших поставщиков. Крупнейшим поставщиком природного газа теперь стала Норвегия, за ней следуют США, поставляющие сжиженный природный газ (СПГ)», — заявил он.

В 2021 году США вышли на третье место среди поставщиков газа в ЕС, потеснив Алжир. Первая позиция в 2021 году принадлежала России, вторая — Норвегии, однако уже тогда Еврокомиссия заявляла о необходимости поэтапного отказа от поставок российского газа в ЕС.

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