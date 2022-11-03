Пушилин объявил об обмене пленными с Украиной в четверг по формуле «107 на 107»
15:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107» пройдет в четверг, домой вернутся 65 жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять всушников (военнослужащих Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС). Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик», — написал он в своем телеграм-канале.
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