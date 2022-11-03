Идею о запрете выступлений артистов-иноагентов поддержали в Общественной палате

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Общественной палате РФ поддержали идею о запрете выступлений артистов-иноагентов. Автору предложения, депутату Денису Майданову следует внести соответствующую инициативу в Госдуму.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ Александр Малькевич. По его словам, артисты-иноагенты могут быть опасны своими «неконтролируемыми заявлениями».

«Конечно, неправильно, когда человек, признанный иноагентом, промаркированный и продолжающий заявлять свою антироссийскую позицию, получает площадки для выступления на общественных мероприятиях, слётах, конференциях, концертах. Выходя на концерт, казалось бы, пой свои песни, пляши, иди в кассу и получай деньги. Но они между песнями продолжают вести, в том числе, и пропаганду. Сейчас они могут представлять опасность своими неконтролируемыми заявлениями. Они должны деятельно раскаяться, чтобы получить право вернуться в активную творческую жизнь. Майданов, как депутат, должен от слов перейти к делам. Предложить конкретный законопроект».

Певец, депутат от партии «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов-иноагентов на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество». Участники в зале встретили инициативу аплодисментами, пишут «Ведомости». Весной спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволить руководителей бюджетных организаций, которые выступили против СВО.