Идею о запрете выступлений артистов-иноагентов поддержали в Общественной палате
15:12 03.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Общественной палате РФ поддержали идею о запрете выступлений артистов-иноагентов. Автору предложения, депутату Денису Майданову следует внести соответствующую инициативу в Госдуму.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ Александр Малькевич. По его словам, артисты-иноагенты могут быть опасны своими «неконтролируемыми заявлениями».
«Конечно, неправильно, когда человек, признанный иноагентом, промаркированный и продолжающий заявлять свою антироссийскую позицию, получает площадки для выступления на общественных мероприятиях, слётах, конференциях, концертах. Выходя на концерт, казалось бы, пой свои песни, пляши, иди в кассу и получай деньги. Но они между песнями продолжают вести, в том числе, и пропаганду. Сейчас они могут представлять опасность своими неконтролируемыми заявлениями. Они должны деятельно раскаяться, чтобы получить право вернуться в активную творческую жизнь. Майданов, как депутат, должен от слов перейти к делам. Предложить конкретный законопроект».
Певец, депутат от партии «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов-иноагентов на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество». Участники в зале встретили инициативу аплодисментами, пишут «Ведомости». Весной спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволить руководителей бюджетных организаций, которые выступили против СВО.
НОВОСТИ
- 15:32 03.11.2022
- В России в 2021 г. умерли 32 тыс. людей с ВИЧ
- 15:00 03.11.2022
- Пушилин объявил об обмене пленными с Украиной в четверг по формуле «107 на 107»
- 14:32 03.11.2022
- США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС — Еврокомиссия
- 14:12 03.11.2022
- В Кремле не ведется обсуждение темы увеличения срока службы по призыву — Песков
- 14:00 03.11.2022
- Из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело
- 13:40 03.11.2022
- Зарплата сотрудников Запорожской АЭС выросла на 25-30%
- 13:32 03.11.2022
- Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
- 13:20 03.11.2022
- ЕС трудно принять новые санкции против РФ из-за отсутствия согласия по вопросу — СМИ
- 13:05 03.11.2022
- Необходимо жестко противостоять призывам к разделению РФ по нацпризнаку — замглавы АП
- 12:32 03.11.2022
- 20% американцев до 50 лет умирают от злоупотребления спиртным — исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать