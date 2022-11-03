Российские войска наступают на южнодонецком направлении — МО РФ
16:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войска РФ наступают на южнодонецком направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались контратаковать, но были остановлены. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка», — сказал он.
Конашенков уточнил, что российскими подразделениями были уничтожены около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
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