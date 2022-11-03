Экс-премьера Пакистана Имрана Хана ранили при стрельбе на политическом марше

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в четверг получил огнестрельное ранение в ногу в результате стрельбы на политическом марше в городе Гуджранвала. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал «Гео ти-ви».

По его данным, пострадали еще несколько членов возглавляемого Ханом политического движения «Техрик-и-инсаф» (Движение за справедливость). Подозреваемый задержан.