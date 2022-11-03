0
0
88
НОВОСТИ

Британия обучает в Очакове украинских подводных диверсантов — МИД РФ

16:32 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская сторона обучает в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с вызовом в министерство посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.

«Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы „Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина“. Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций „Юг“ им. атамана А. Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей», — указали на Смоленской площади.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.11.2022
Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
0
29
16:58 03.11.2022
В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник
0
22
16:12 03.11.2022
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана ранили при стрельбе на политическом марше
0
127
16:10 03.11.2022
Сбер снова вошел в тройку крупнейших эквайеров мира
0
123
16:02 03.11.2022
Умные устройства Sber со скидкой можно купить в Зеленый день
0
145
16:00 03.11.2022
Российские войска наступают на южнодонецком направлении — МО РФ
0
146
15:32 03.11.2022
В России в 2021 г. умерли 32 тыс. людей с ВИЧ
0
159
15:12 03.11.2022
Идею о запрете выступлений артистов-иноагентов поддержали в Общественной палате
0
208
15:00 03.11.2022
Пушилин объявил об обмене пленными с Украиной в четверг по формуле «107 на 107»
0
201
14:32 03.11.2022
США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС — Еврокомиссия
0
249

Возврат к списку