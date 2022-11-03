Британия обучает в Очакове украинских подводных диверсантов — МИД РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская сторона обучает в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с вызовом в министерство посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.

«Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы „Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина“. Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций „Юг“ им. атамана А. Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей», — указали на Смоленской площади.