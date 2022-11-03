Сбер снова вошел в тройку крупнейших эквайеров мира
16:10 03.11.2022
Третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.
В прошлом году банк обработал 37,9 млрд транзакций – это абсолютный рекорд. В 2020 году – 30,3 млрд (3-е место), в 2019-м – 20,6 млрд (3-е место), в 2018-м – 14,4 млрд (5-е место). Доля банка в общем объеме транзакций всего мира, обработанных всеми участниками рейтинга, за год выросла с 8,6 до 9,1%.
The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне. Компания издает одноименный журнал, признанный игроками рынка. В прошлом году Сбер также занял 3-е место в аналогичном рейтинге и в очередной раз был признан крупнейшим эквайером Европы.
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