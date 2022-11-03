Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече в Москве вручил председателю верхней палаты парламента Туркмении, экс-президенту этой страны Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ о награждении глава российского государства подписал в августе. Согласно документу, награда присуждена Бердымухамедову за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами.

Сам туркменский политик отмечал, что воспринимает орден как высокую оценку и признание созидательности пути, совместно пройденного Ашхабадом и Москвой за многие годы.

Официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова в РФ начался 1 ноября.