Британцы подготавливали экипажи тральщиков и передавали БПА для Украины — МИД РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

«В августе–сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», — указали в дипведомстве.