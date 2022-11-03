Британцы подготавливали экипажи тральщиков и передавали БПА для Украины — МИД РФ
17:12 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.
«В августе–сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», — указали в дипведомстве.
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