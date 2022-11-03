0
0
170
НОВОСТИ

Британцы подготавливали экипажи тральщиков и передавали БПА для Украины — МИД РФ

17:12 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

«В августе–сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», — указали в дипведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 03.11.2022
Верховная рада приняла бюджет Украины на 2023 год с рекордным дефицитом
0
123
17:00 03.11.2022
Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
0
163
16:58 03.11.2022
В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник
0
159
16:32 03.11.2022
Британия обучает в Очакове украинских подводных диверсантов — МИД РФ
0
218
16:12 03.11.2022
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана ранили при стрельбе на политическом марше
0
220
16:10 03.11.2022
Сбер снова вошел в тройку крупнейших эквайеров мира
0
237
16:02 03.11.2022
Умные устройства Sber со скидкой можно купить в Зеленый день
0
242
16:00 03.11.2022
Российские войска наступают на южнодонецком направлении — МО РФ
0
272
15:32 03.11.2022
В России в 2021 г. умерли 32 тыс. людей с ВИЧ
0
275
15:12 03.11.2022
Идею о запрете выступлений артистов-иноагентов поддержали в Общественной палате
0
294

Возврат к списку