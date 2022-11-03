В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник
16:58 03.11.2022
Все запланированные программы в сфере здравоохранения в Москве будут выполнены, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай, по словам которого, работы в 2023 году будут проводить в интенсивном темпе. В столице скоро откроют шесть больших скоропомощных стационарных комплексов, оборудованных по высокому стандарту. Также будут построены новые поликлиники и капитально отремонтированы старые. По словам Сапсая, новые здания поликлиник выполнят в едином дизайне, оснастят их новым медоборудованием.
Мэр Москвы Сергей Собянин начал процесс реконструкции городских поликлиник, в ходе которого старые амбулатории обновят, фактически отстроив здания заново. После старта программы в мегаполисе отремонтированы 66 поликлиник.
Также в 2023 году продолжат строить несколько больших больниц, сейчас работы идут в многопрофильном медцентре «Коммунарка», горбольнице №31 и детской клинической больнице Святого Владимира. За счет городского бюджета в 2023 году модернизируют Боткинскую больницу, обновят городскую клиническую больницу им. Вересаева, городскую клиническую больницу №52. Скоропомощный комплекс откроют в Первой Градской больнице после капремонта здания.
Как уже сообщала "Независимая газета", Мосгордума в трех чтениях приняла бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Главный финансовый документ города сохранил свою социальную направленность.
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