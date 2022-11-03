Верховная рада приняла бюджет Украины на 2023 год с рекордным дефицитом

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины в четверг приняла закон о государственном бюджете на следующий год, в документе предусмотрен рекордный дефицит. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент принял проект госбюджета на 2023 год во втором чтении и в целом. <…> Это рекорд по наиболее раннему [сроку] принятия бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов», — написал он в телеграм-канале.

По словам Железняка, документ поддержали 295 депутатов, воздержались — 35. Никто не проголосовал против.

По информации комитета Верховной рады по вопросам бюджета, согласно госбюджету на 2023 год, предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен (свыше 172,7 млрд долларов), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год — более 6,27 трлн гривен (около 169 млрд долларов). В документе предполагается, что ВВП страны вырастет на 3,2%, в то же время потребительские цены увеличатся на 28%.

Отмечается, что доходы госбюджета в 2023 году составят около 1,33 млрд гривен (более 34 млрд долларов), а расходы — чуть более 2,58 трлн гривен (почти 70 млрд долларов). При этом траты на национальную безопасность и оборону составят почти половину всех расходов бюджета — они предполагаются на уровне 1,14 трлн гривен (более 30,6 млрд долларов).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал беспрецедентным дефицит в размере 38 млрд долларов, заложенный в проекте бюджета страны на следующий год. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Берлине, выразил желание, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины.