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Генассамблея ООН призвала США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы

19:40 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую 60 лет. Об этом сообщает корр. ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 185 стран, против выступили Израиль и США, воздержались Бразилия и Украина.

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