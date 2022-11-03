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НОВОСТИ

Швеция и Финляндия сделали пока недостаточно для вступления в НАТО - МИД Турции

20:55 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия достигнутых ранее договоренностей для их вступления в НАТО. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Турция всегда выступает за расширение и усиление НАТО. Мы не тормозим процесс приема в НАТО новых членов. Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из Мадридского меморандума (подписанный на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в альянс, — прим. ТАСС)», — подчеркнул он.

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