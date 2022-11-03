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Британский посол в Москве получила в МИД РФ доказательства связи Лондона с атакой на ЧФ

21:10 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия передала послу Соединенного Королевства в Москве Деборе Броннерт доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил в четверг в эфире телеканала «Скай ньюс».

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — сказал дипломат в интервью на английском языке.

«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», — сказал посол.

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