Президенты Турции и США провдут встречу во время саммита G20
22:02 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства», — сказал представитель Эрдогана.
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