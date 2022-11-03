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НОВОСТИ

Президенты Турции и США провдут встречу во время саммита G20

22:02 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу «Си-эн-эн тюрк» официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства», — сказал представитель Эрдогана.

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