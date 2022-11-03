Мобилизованные получат единовременную выплату в 195 тс руб - Указ

23:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, постановляю: установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в документе.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.» — указано в тексте документа.