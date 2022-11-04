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Из конфликта на Украине ЕС раздул глобальную проблему - глава Минюста Венгрии

10:00 04.11.2022 Источник: Известия

Действия Европейского союза спровоцировали перерастание конфликта на Украине в проблему глобального масштаба. Об этом заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью изданию National Interest.

Как указала Варга, теперь Европа столкнулась с энергетическим кризисом и инфляцией, возникшими из-за санкционного давления на РФ.

«Проблема была раздута бесхитростными санкциями ЕС, которые на самом деле вредят Европе больше, чем России. Мы видим, что РФ продает меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. До сих пор оценка последствий антироссийских санкций не проводилась», — сказала Варга в среду, 2 ноября.

Она подчеркнула, что венгерское восприятие конфликта на Украине отличается от общепринятой европейской позиции.

По мнению министра, только Россия и США способны выработать решение глобальной проблемы на долгосрочную перспективу. Варга также отметила, что если бы экс-президент США Дональд Трамп и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель остались у власти, ситуация на Украине сохранила бы локальный характер.  Известия

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