Медведеву не жаль бегства из РФ «трусливых предателей и алчных перебежчиков»

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не сожалеет о том, что Россию покинули «испугавшиеся партнеры», «трусливые предатели и алчные перебежчики». Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале в публикации, посвященной Дню народного единства.

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — написал он.

Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что «от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры». «Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели», — вынес вердикт он.