Зеленский допустил, что политические перемены в США замедлят принятие решений

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский согласен, что политические перемены в США могут замедлить процесс принятия двусторонних решений. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете «Паис».

Комментируя предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах, президент уточнил: «Я не вижу никакого риска в плане поддержки Украины американским обществом». «Мы будем уважать их выбор, но я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — отметил Зеленский, признав, что политические перемены в США могут сделать процесс принятия двусторонних решений «более медленным».

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.