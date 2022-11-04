ЕС не должен оказаться в зависимости и быть под контролем третьей стороны — Си Цзиньпин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не должен проводить зависимую политику или находиться под контролем какой-либо третьей стороны. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне», — приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, Пекин всегда рассматривал ЕС в качестве партнера и поддерживает самостоятельную политику объединения. Он также напомнил, что, несмотря на сложную внешнеполитическую конъюнктуру, Китай стремится к поддержанию взаимовыгодных отношений с Европой.