Турция и РФ договорились поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заявил Эрдоган

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатной основе, утверждает в пятницу президент республики Тайип Эрдоган.

«Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он также обсудил это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, президент сообщил о намерениях поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 на Бали.