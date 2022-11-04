Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в памятном мероприятии на Красной площади. В сопровождении участников молодежных и волонтерских организаций глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа «поражает своим мощным, патриотическим порывом».

После церемонии возложения цветов российский лидер поделился своими впечатлениями от результатов реставрации монумента с участниками церемонии.