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ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды

17:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточным оружием поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где шло изготовление ракетных двигателей и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода „Коммунар“ в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — заявил Конашенков.

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