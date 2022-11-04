ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточным оружием поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где шло изготовление ракетных двигателей и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода „Коммунар“ в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — заявил Конашенков.