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НОВОСТИ

Ситуация на Украине была смертоносной для России — Путин

18:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, сложившаяся на Украине усилиями Запада, была самоубийственной для народа этой страны и смертоносной для России, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа», — констатировал он.

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