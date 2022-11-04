Ситуация на Украине была смертоносной для России — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, сложившаяся на Украине усилиями Запада, была самоубийственной для народа этой страны и смертоносной для России, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа», — констатировал он.