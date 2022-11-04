Ситуация на Украине была смертоносной для России — Путин
18:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация, сложившаяся на Украине усилиями Запада, была самоубийственной для народа этой страны и смертоносной для России, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
«Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа», — констатировал он.
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