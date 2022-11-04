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На Западе многое определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей правда отменяется — Путин

18:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Либеральная конъюнктура многое определяет на Западе, в угоду ей многие исторические события подаются в перевернутом виде, а правда отменяется. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в пятницу на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Нечто подобное (подгон истории под заданные шаблоны — прим. ТАСС) происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущая. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном перевернутом виде, а правда отменяется», — сказал Путин.

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