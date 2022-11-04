Пентагон переводит биолаборатории из Украины в третьи страны — посол РФ в США

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен перевести биолаборатории из Украины в третьи страны, среди которых Болгария, Чехия и государства Прибалтики. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов журналу «Ньюсуик».

«Некоторые страны давно потеряли способность смотреть на вещи критически. Их не беспокоит, что вспышки заболеваний на Украине, вызванных указанными патогенами, встали более частыми. Они также не задают вопросов о намерении Пентагона перевести незаконченные программы из Украины в третьи страны. Среди кандидатов — Болгария, Чехия, страны Прибалтики», — сказал он.

«Если США настаивают, что биолаборатории занимаются мирной деятельностью для укрепления системы здравоохранения Украины, то при чем тут Пентагон?» — добавил дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Пентагон 9 июня признал, что США за последние 20 лет оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.