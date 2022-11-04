0
0
0
НОВОСТИ

Пентагон переводит биолаборатории из Украины в третьи страны — посол РФ в США

19:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен перевести биолаборатории из Украины в третьи страны, среди которых Болгария, Чехия и государства Прибалтики. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов журналу «Ньюсуик».

«Некоторые страны давно потеряли способность смотреть на вещи критически. Их не беспокоит, что вспышки заболеваний на Украине, вызванных указанными патогенами, встали более частыми. Они также не задают вопросов о намерении Пентагона перевести незаконченные программы из Украины в третьи страны. Среди кандидатов — Болгария, Чехия, страны Прибалтики», — сказал он.

«Если США настаивают, что биолаборатории занимаются мирной деятельностью для укрепления системы здравоохранения Украины, то при чем тут Пентагон?» — добавил дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Пентагон 9 июня признал, что США за последние 20 лет оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 04.11.2022
На Западе многое определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей правда отменяется — Путин
0
91
18:00 04.11.2022
Ситуация на Украине была смертоносной для России — Путин
0
146
17:30 04.11.2022
ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
0
173
17:00 04.11.2022
Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко
0
199
16:00 04.11.2022
Турция и РФ договорились поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заявил Эрдоган
0
297
15:14 04.11.2022
Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов
0
253
15:00 04.11.2022
Лукашенко обвинил Запад в раскручивании инфляционных процессов в мире
0
344
14:00 04.11.2022
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
0
346
13:00 04.11.2022
В Москве выявили 757 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
364
12:42 04.11.2022
Продажа Сбербанком Fortenova прошла по всем правилам
0
407

Возврат к списку