Идея польских властей о поглощении Украины никуда не делась — Путин
19:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия всегда относилась и относится к Польше с большим уважением, несмотря на проблемы в отношениях. «Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства „от моря до моря“, перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — сказал Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
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