Швеция не хочет размещения ядерного оружия при членстве в НАТО — представитель Минобороны

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова главы Минобороны Швеции Пола Йонсона о том, что в свете вступления в НАТО у Стокгольма не должно быть никаких оговорок в отношении хранения ядерного оружия, нельзя рассматривать как согласие на размещение таких вооружений на территории королевства. Такое разъяснение дал пресс-секретарь министра обороны Юхан Йельмстранд в пятницу в интервью телеканалу Эс-вэ-тэ.

«Мы не открываем ядерному оружию дверь в Швецию, — сказал он. — Одно дело подавать заявку на членство без того, чтобы предъявлять множество требований, но само решение иметь или не иметь у себя ядерное оружие принимает Швеция».

Как заявил во вторник этому же телеканалу глава Минобороны Йонсон, у Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО «должна быть единая линия — отсутствие каких-либо оговорок по поводу как ядерного оружия, так и постоянного контингента [НАТО]».

Когда предыдущее социал-демократическое правительство подавало заявку на вступление в НАТО, оно выдвинуло требование о наличии оговорки в отношении размещения ядерных вооружений в Швеции. Умеренная коалиционная партия, сформировавшая новое правительство, тогда поддержала социал-демократов. Позднее главнокомандующий вооруженными силами королевства Микаэль Бюден рекомендовал кабинету министров не выступать на начальном этапе против ядерного оружия, и, как считает Эс-вэ-тэ, тональность заявлений нового кабмина на данный счет изменилась.