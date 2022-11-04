Швеция не хочет размещения ядерного оружия при членстве в НАТО — представитель Минобороны
20:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова главы Минобороны Швеции Пола Йонсона о том, что в свете вступления в НАТО у Стокгольма не должно быть никаких оговорок в отношении хранения ядерного оружия, нельзя рассматривать как согласие на размещение таких вооружений на территории королевства. Такое разъяснение дал пресс-секретарь министра обороны Юхан Йельмстранд в пятницу в интервью телеканалу Эс-вэ-тэ.
«Мы не открываем ядерному оружию дверь в Швецию, — сказал он. — Одно дело подавать заявку на членство без того, чтобы предъявлять множество требований, но само решение иметь или не иметь у себя ядерное оружие принимает Швеция».
Как заявил во вторник этому же телеканалу глава Минобороны Йонсон, у Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО «должна быть единая линия — отсутствие каких-либо оговорок по поводу как ядерного оружия, так и постоянного контингента [НАТО]».
Когда предыдущее социал-демократическое правительство подавало заявку на вступление в НАТО, оно выдвинуло требование о наличии оговорки в отношении размещения ядерных вооружений в Швеции. Умеренная коалиционная партия, сформировавшая новое правительство, тогда поддержала социал-демократов. Позднее главнокомандующий вооруженными силами королевства Микаэль Бюден рекомендовал кабинету министров не выступать на начальном этапе против ядерного оружия, и, как считает Эс-вэ-тэ, тональность заявлений нового кабмина на данный счет изменилась.
НОВОСТИ
- 20:30 04.11.2022
- Граница Финляндии для туристов из РФ закрыта не неопределенный срок — Ниинистё
- 20:28 04.11.2022
- Президент Хорватии считает сделку по продаже Fortenova обоснованным решением
- 19:30 04.11.2022
- Идея польских властей о поглощении Украины никуда не делась — Путин
- 19:00 04.11.2022
- Пентагон переводит биолаборатории из Украины в третьи страны — посол РФ в США
- 18:30 04.11.2022
- На Западе многое определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей правда отменяется — Путин
- 18:00 04.11.2022
- Ситуация на Украине была смертоносной для России — Путин
- 17:30 04.11.2022
- ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
- 17:00 04.11.2022
- Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко
- 16:00 04.11.2022
- Турция и РФ договорились поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заявил Эрдоган
- 15:14 04.11.2022
- Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать