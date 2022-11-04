Граница Финляндии для туристов из РФ закрыта не неопределенный срок — Ниинистё
20:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на въезд российских туристов в Финляндию не имеет временных ограничений, власти страны пока не намерены его отменять. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой, трансляцию которой вела телекомпания «Юле».
«Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <…> Он (запрет — прим. ТАСС) будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять», — сказал глава государства.
Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября. Ограничения не затрагивают граждан РФ, въезжающих в республику по гуманитарным причинам. Исключение сделано для россиян, прибывающих в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.
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