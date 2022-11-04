Президент Хорватии считает сделку по продаже Fortenova обоснованным решением
20:28 04.11.2022
Президент Республики Хорватия Зоран Миланович прокомментировал сделку по продаже Сбербанком своей доли в хорватском производителе продуктов питания Fortenova. Об этом пишет хорватское издание N1.
«Этому российскому банку принадлежит 43% акций, и он должен уйти, но он не может уйти. Люди собрались в последний день и что-то придумали, а как – понятия не имею. Сейчас идет подпольная крысиная война между людьми, имеющими интересы там, в управлении, которые останутся без определенных прав и статуса или не останутся. Все это нужно рассматривать через призму личных интересов, как и все остальное в жизни», – сказал Зоран Миланович.
По его словам, Сбербанк давно пытался продать актив, последними потенциальными покупателями до арабского инвестора были нехорватские пенсионные фонды. Но те сочли актив нелекивидным, и попытка провалилась. «Банк нашел для себя лучший выход из ситуации. Каким он был – неизвестно», – утверждает президент, добавляя, при этом, что умные люди всегда найдут правильный выход.
На этой неделе Сбербанк сообщил о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби.
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