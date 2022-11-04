Бербок признала, что G7 в свете ситуации на Украине многие темы отодвинула на задний план

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что в свете ситуации на Украине все другие темы «семерка» отодвинула на задний план. Об этом она заявила в пятницу по итогам встречи глав МИД в Мюнстере.

«Да, мы за эти 254 дня решение многих задач совершенно сознательно отодвинули назад», — сказала Бербок, заявив, что многомиллиардная помощь Запада в этот период пошла на поддержку Киеву.