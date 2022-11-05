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В Киеве и семи областях Украины вводятся аварийные отключения электричества - Укрэнерго

15:05 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения электричества вводятся в субботу днем для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ вынужден объявить операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», — говорится в сообщении компании в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской).

В компании пояснили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию. Утром в субботу «Укрэнерго» объявили о введении графиков почасовых отключений для Киева и семи областей.

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