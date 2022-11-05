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Япония может столкнуться с 8й волной пандемии ковида - эксперт

17:40 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония может вскоре столкнуться с очередной, 8-й по счету, волной пандемии ковида, поскольку число заразившихся снова начинает расти, преимущественно в более холодных северных регионах. Об этом со ссылкой на мнение экспертов пишет в субботу газета «Майнити».

Так, по их подсчетам, в самой северной префектуре Хоккайдо уровень заражений приближается к пиковым показателям седьмой волны, с которой Япония столкнулась минувшим летом. В целом же, по данным правительства, число заразившихся на 100 тыс. населения за последнюю неделю выросло во всех 47 префектурах Японии.

По мнению профессора Токийского медицинского университета Ацуо Хамады, повышенное число заражений с приближением зимы может быть вызвано тем, что люди реже проветривают помещения, когда на улице холодно, и это повышает риск заражения в людных местах.

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