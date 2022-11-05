ЕС вновь придется говорить с РФ, когда закончится конфликт на Украине - премьер Саксонии

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем, отметив, что после его завершения Россия останется соседом Евросоюза (ЕС), с которым нужно будет поддерживать отношения, в том числе экономические. Такое мнение он высказал в субботу на земельном съезде ХДС в городе Шкойдиц.



«Чем раньше замолчат пушки, тем лучше», — приводит слова Кречмера агентство ДПА. «Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров», — отметил он. При этом премьер Саксонии подчеркнул, что даже после окончания конфликта Россия останется соседом Европейского союза. Отвергать это, по его словам, не будет решением. «Когда эта война закончится, нам снова придется разговаривать друг с другом, торговать друг с другом», — констатировал Кречмер.



В то же время политик согласился с позицией федерального правительства, заключающейся в том, что необходимо продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Однако он указал на то, что дискуссия также должна быть возможной. «Особенно когда речь идет о войне или мире, должна быть возможность открыто и честно обсуждать различные позиции друг с другом», — подытожил Кречмер.



