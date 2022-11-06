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Температура воздуха в Москве и Петербурге на следующей неделе будет выше нормы – Вильфанд

09:00 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления. Температура в этих регионах будет на 5-6 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В последние дни среднесуточная температура опускалась ниже нуля градусов в Москве. Такой переход ассоциируется с наступлением зимы, если он устойчив, но она пока что откладывается, ожидается заметное потепление. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — уже до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов», — сообщил он.

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