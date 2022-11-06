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НОВОСТИ

Британский премьер связал актуальность зеленой энергетики с СВО

09:10 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак считает, чтобы конфликт на Украине лишь подтверждает важность отказа от ископаемых видов топлива и перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом говорится в выдержках из речи главы британского правительства, с которой он должен выступить на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), открывающейся в воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе.

«Борьба с изменением климата не просто верна с моральной точки зрения, это жизненно важно для нашего будущего процветания и безопасности», — отмечается в тексте, распространенном канцелярией главы британского правительства.

По словам Сунака, специальная военная операция России на Украине и сокращение поставок российских энергоносителей в Европу лишь усилили важность прекращения зависимости от ископаемого топлива.

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