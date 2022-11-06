США неофициально подталкивают Зеленского показать открытость для переговоров с РФ - WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом сообщила в субботу газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники.

По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников». По словам издания, «скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», чьи граждане опасаются затягивания конфликта. Кроме того, США требуют от Зеленского отказаться от указа, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такого рода призывы, говорится в статье, иллюстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по Украине, поскольку американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киев «столько, сколько потребуется».

В вашингтонской администрации, по данным издания, считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры, но признают, что отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые сталкиваются с высокими ценами на продовольствие и топливо. «Для некоторых наших партнеров усталость от Украины стала реальностью», — сказал один из собеседников издания.