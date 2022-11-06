США неофициально подталкивают Зеленского показать открытость для переговоров с РФ - WP
09:20 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников». По словам издания, «скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», чьи граждане опасаются затягивания конфликта. Кроме того, США требуют от Зеленского отказаться от указа, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такого рода призывы, говорится в статье, иллюстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по Украине, поскольку американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киев «столько, сколько потребуется».
В вашингтонской администрации, по данным издания, считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры, но признают, что отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые сталкиваются с высокими ценами на продовольствие и топливо. «Для некоторых наших партнеров усталость от Украины стала реальностью», — сказал один из собеседников издания.
НОВОСТИ
- 09:10 06.11.2022
- Британский премьер связал актуальность зеленой энергетики с СВО
- 09:00 06.11.2022
- Температура воздуха в Москве и Петербурге на следующей неделе будет выше нормы – Вильфанд
- 19:40 05.11.2022
- В манифестации за мир на Украине в Риме приняли участие более 100 тыс. человек
- 18:20 05.11.2022
- ЕС против борьбы с неонацизмом, расизмом и геноцидом - МИД РФ
- 18:10 05.11.2022
- Электроподстанция горит в Днепре на Украине - СМИ
- 17:50 05.11.2022
- ЕС вновь придется говорить с РФ, когда закончится конфликт на Украине - премьер Саксонии
- 17:40 05.11.2022
- Япония может столкнуться с 8й волной пандемии ковида - эксперт
- 16:20 05.11.2022
- Сериал "Корона" о жизни Елизаветы II раскритиковали два экс-премьера Великобритании
- 16:10 05.11.2022
- Левая партия ФРГ призвала власти и ЕС инициировать мирные переговоры на Украине
- 15:15 05.11.2022
- Около сотни культурных объектов в ДНР разрушены ВС Украины - власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать