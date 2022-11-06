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Глава СТРАТКОМ СЩА: Большой конфликт только приближается...

09:30 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине продемонстрировал, что способность США военной силой сдерживать соперников на мировой арене снижается. Такое мнение выразил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, слова которого приводит в субботу газета «Уолл-стрит джорнэл».

«Конфликт на Украине, который происходит сейчас, — это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно», — сказал он. «Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это», — добавил Ричард.

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