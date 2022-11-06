Глава СТРАТКОМ СЩА: Большой конфликт только приближается...
09:30 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Конфликт на Украине, который происходит сейчас, — это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно», — сказал он. «Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это», — добавил Ричард.
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