СМИ подсчитали количество протестов против политики властей ФРГ этой осенью
13:50 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С середины сентября, как пишет издание, каждую неделю на улицы различных городов ФРГ выходит более 100 тыс. человек. Данные основываются на информации, предоставленной 14 федеральными землями за период с 29 августа по 23 октября. Только Бавария и Гамбург не смогли обнародовать данные о демонстрациях. Вместе с тем уточняется, что информация из Бранденбурга доступна только за вторую половину отчетного периода.
В организации акций протеста участвуют правые экстремисты, а также представители левых сил. Зачастую демонстрации проходят под лозунгом «Горячая осень». Каждую неделю во многих городах страны активисты выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой властей. В основном манифестации проходят в Восточной Германии.
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