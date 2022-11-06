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СМИ подсчитали количество протестов против политики властей ФРГ этой осенью

13:50 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 4 400 акций протеста против политики федерального правительства в области энергетики, борьбы с высоким уровнем инфляции и пандемией коронавируса, а также нынешнего политического курса относительно событий на Украине прошли в Германии с сентября текущего года. Об этом в воскресенье сообщила газета «Вельт ам зонтаг».

С середины сентября, как пишет издание, каждую неделю на улицы различных городов ФРГ выходит более 100 тыс. человек. Данные основываются на информации, предоставленной 14 федеральными землями за период с 29 августа по 23 октября. Только Бавария и Гамбург не смогли обнародовать данные о демонстрациях. Вместе с тем уточняется, что информация из Бранденбурга доступна только за вторую половину отчетного периода.

В организации акций протеста участвуют правые экстремисты, а также представители левых сил. Зачастую демонстрации проходят под лозунгом «Горячая осень». Каждую неделю во многих городах страны активисты выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой властей. В основном манифестации проходят в Восточной Германии.

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